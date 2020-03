Coronavirus: les installations sportives fermées à Bakou

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Les activités des complexes sportifs olympiques, des autres établissements et installations sportifs relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports sont temporairement suspendues afin de lutter contre la propagation du coronavirus et de protéger la santé de la population et de prendre des mesures préventives à temps.

Le destin du Grand Slam de judo et des Championnats d’Europe de karaté qui devraient avoir lieu à Bakou, ainsi que du Grand Prix d’Azerbaïdjan F1 est en suspens, a-t-on appris auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports.