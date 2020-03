L’Europe est l’épicentre de la pandémie du COVID-19

Genève, 14 mars, AZERTAC

L’Europe est désormais l’épicentre de la pandémie du COVID-19, a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus.

Il a fait savoir que l’Europe était actuellement une région la plus touchée du virus dans le monde, ajoutant que le continent européen avait fait état de plus de cas et de morts que partout ailleurs dans le monde.