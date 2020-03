Le Grand-Prix de Formule 1 de Monaco pourrait être annulé

Bakou, 16 mars, AZERTAC

La Fédération internationale de l’automobile annoncera prochainement l’annulation du Grand-Prix de F1 de Monaco en raison de la pandémie de coronavirus, rapporte le « Grand Prix 247 ».

Rappelons que les Grands Prix d’Australie, de Chine, de Bahreïn et de Viêtnam ont été déjà reportés. Les Grands Prix prévus aux Pays-Bas et en Espagne (8-10 mai) sont en suspens et on espère de sauver le Grand Prix de Monaco (21-24 mai). Il est certain qu’une ouverture serait réalisée par le Grand Prix d’Azerbaïdjan, le 7 juin.