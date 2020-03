L'ambassade d'Azerbaïdjan en Malaisie met en place une hotline

Kuala Lumpur, 16 mars, AZERTAC

L'ambassade d'Azerbaïdjan en Malaisie a mis en place une hotline pour les citoyens azerbaïdjanais suite à la situation établie à cause de la propagation de l'épidémie du coronavirus.

Pour les citoyens azerbaïdjanais résidant et en voyage en Malaisie, en Thaïlande, au Myanmar et au Brunei Darussalam ainsi que tous ceux qui ont besoin de services consulaires urgents, il est recommandé d'appeler la hotline suivante : +60172398963 et +60342526800