L'entrée à Bakou, Soumgaït et dans le district d'Abchéron sera suspendue pour empêcher la propagation du coronavirus

Bakou, 18 mars, AZERTAC

Le gouvernement azerbaïdjanais intensifie les mesures visant à imposer des restrictions de voyage à tous les niveaux et à renforcer l'isolement social afin d'empêcher la propagation de l’épidémie de coronavirus dans le pays, a-t-on appris auprès du Quartier général relevant du Cabinet des ministres.

À cette fin, le gouvernement suspendra l'entrée des véhicules immatriculés dans les villes et districts de l'Azerbaïdjan ainsi que de leurs passagers (à l'exception des ambulances, des véhicules d'urgence et des camions) dans les villes de Bakou et Soumgaït, ainsi que dans le district d'Abchéron à partir du 19 mars jusqu’au 29 mars.

Le transport de passagers des aéroports à travers le pays vers Bakou n'est pas autorisé non plus.

Afin de maintenir les liens commerciaux et de fournir aux gens des aliments et d'autres produits de première nécessité, la circulation de tous les types de véhicules transportant des aliments et des produits de première nécessité est autorisée », a rapporté dans un communiqué le Quartier général.