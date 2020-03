Le président Ilham Aliyev : Toutes les mesures prises par l'État azerbaïdjanais visent à assurer la santé de la population et la sécurité de notre pays

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Le Novrouz, c’est notre fête nationale, notre richesse nationale. Le peuple azerbaïdjanais célèbre cette belle fête depuis des siècles. Il n'est pas possible d'organiser des événements publics cette année à cause du coronavirus. Je suis sûr que le peuple azerbaïdjanais est bien conscient de la situation. Toutes les mesures prises par l'État azerbaïdjanais visent à assurer la santé de la population et la sécurité de notre pays. Donc, je demande à chaque citoyen de comprendre sa responsabilité et une attention particulière doit être accordée à la génération du troisième âge, a déclaré le président de la République Ilham Aliyev dans son message de vœux au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la fête de Novrouz.

Le président de la République a souligné que le troisième âge est toujours respecté dans la société azerbaïdjanaise.

« Je me suis assez largement exprimé à ce sujet et je tiens à répéter que c'est l'un des piliers essentiels de notre société. Nos traditions, nos valeurs nationales, notre respect et notre attention pour les personnes du troisième âge constituent nos particularités nationales, et nous devons continuer à les protéger. Cependant, dans le contexte actuel, une attention particulière devrait être accordée à la génération plus âgée. Ils doivent être respectés, non pas en paroles, mais en actes. Car les complications les plus graves de cette maladie sont observées chez les personnes âgées. Je suis convaincu que nous lutterons ensemble contre cette maladie qui est devenue une pandémie à travers le monde et ce combat portera ses fruits », a estimé le chef de l’Etat.