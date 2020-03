Ilham Aliyev : Je suis sûr que nous ferons face à toutes ces épreuves

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Si quelqu’un ne respecte pas les règles annoncées le 14 mars, se verra infliger une peine sérieuse. Malheureusement, on compte des faits sur l'irresponsabilité. Dans le même temps, nous constatons également une provocation ouverte. D'où vient cette provocation ? bien évidemment de la cinquième colonne, les ennemis qui sont parmi nous, des éléments qui se présentent comme l'opposition, des traitres qui sont financés de l’étranger. Leur objectif principal, c’est de détruire l'Azerbaïdjan. L’échec de l’Azerbaïdjan les réjouit. Regardez leurs discours de haine et de provocation sur les réseaux sociaux. Il semble qu’ils veulent des émeutes, du désordre, de la panique. Et, puis, ils disent qu'ils prennent soin du peuple azerbaïdjanais. Ce sont des ennemis, et nous devons le dire franchement, a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans ses vœux aux Azerbaïdjanais à l’occasion de la fête de Novrouz.

« Les conséquences de cette épidémie restent encore inconnues. Donc, il y aura des règles de relations complètement nouvelles pendant cette épidémie. Tout le monde doit le savoir et il n'est pas exclu qu'un Etat d'urgence puisse être déclaré à tout moment. Dans ce cas, l'isolement des représentants de cette cinquième colonne sera une nécessité historique. Le peuple azerbaïdjanais les a jetés, depuis longtemps, dans le dépotoir de l'histoire. Ils pourrissent là depuis près de 30 ans. Mais nous ne pouvons pas permettre que les milieux anti-Azerbaïdjanais, la cinquième colonne, les traîtres nationaux de commettre une quelconque provocation, en profitant de cette situation. Faites le savoir à tout le monde. Notre politique est claire et notre volonté est définitive. Comme toujours, nous résolvons et allons résoudre les problèmes du peuple azerbaïdjanais. À l'heure actuelle, pendant la période du coronavirus, les démarches de l'État azerbaïdjanais montrent à nouveau que la santé, la sécurité et le bien-être du peuple azerbaïdjanais sont prioritaires pour nous et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Personne ne doit en douter, a marqué le président Ilham Aliyev.

Il a fait savoir que le monde entre dans une nouvelle ère, marquant que la particularité de cette période est qu'on ne sait pas quand l’épidémie disparaîtra et quelles seront les conséquences de cette maladie. « Par conséquent, j’appelle à nouveau tout le peuple azerbaïdjanais à la solidarité et à la responsabilité. Je suis sûr que nous ferons face à toutes ces épreuves », a souligné le président de la République.