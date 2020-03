Le travail accompli dès le début de l'année témoigne une fois de plus du développement réussi de notre pays

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Le travail accompli depuis le début de l'année témoigne une fois de plus du développement réussi de notre pays, l'Azerbaïdjan se modernise. Les réformes menées en Azerbaïdjan couvrent presque tous les domaines, a fait savoir le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans ses vœux de Novrouz aux Azerbaïdjanais.

Le chef de l’Etat a dit que les réformes menées en 2019 avaient entraîné des changements importants dans le domaine économique.

« Grâce à l'application des principes de transparence, plus d'un milliard de manats ont été versés au budget de l'État et qui ont été dépensés jusqu’au dernier sou pour la résolution des problèmes sociaux de la population. Comme vous le savez, la situation financière de 4,2 millions de citoyens azerbaïdjanais s’est améliorée grâce aux mesures prises par le gouvernement l'année passée, les salaires, les pensions et les prestations sociales ont considérablement augmenté. Cela prouve une fois de plus que l'Azerbaïdjan est un État social et que le principal objectif de toutes nos opportunités économiques est la sécurité sociale des citoyens. Le travail dans ce sens se poursuivra à l'avenir. Les deux premiers mois de 2020 montrent que des mesures supplémentaires seront possibles en ce sens », a précisé Ilham Aliyev.