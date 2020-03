Le président azerbaïdjanais : Les élections législatives ont confirmé que la politique menée dans le pays est appréciée par le peuple

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Depuis le début de l'année, les processus dans notre pays vont dans le bon sens, la stabilité et la sécurité sont garanties en Azerbaïdjan. Ce sont le peuple azerbaïdjanais, la solidarité et l’unité de la nation avec le pouvoir qui sont le garant de la stabilité. Cette unité s’est confirmée une fois de plus aux élections législatives. Les élections législatives du 9 février sont un événement important dans la vie de notre pays. Elles ont confirmé que la politique menée dans notre pays est très appréciée par le peuple. Les élections législatives ont reflété la volonté du peuple azerbaïdjanais et la société azerbaïdjanaise a été satisfaite des résultats de ces élections, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans ses vœux aux Azerbaïdjanais à l’occasion de la fête de Novrouz.

« Lors de la première séance du nouveau parlement, j'ai parlé des tâches qui se posent devant le parlement. Je voudrais ajouter que la composition du parlement a été renouvelée et que les représentants de l'opposition sont présents eux aussi, pour la première fois, à la tête du parlement. Dans le même temps, les représentants de l'opposition sont représentés à la présidence des commissions parlementaires. Il s'agit d’une première dans l'histoire de notre pays et cela montre encore une fois que notre intention consiste à améliorer le système multipartite. Ce n'est un secret pour personne que la majorité des voix au parlement appartient au parti Nouvel Azerbaïdjan. Bien entendu, ces réformes n'auraient pas été possibles sans l'approbation du Nouvel Azerbaïdjan. Cela montre que les mesures prises en ce sens auront un impact positif sur le futur développement de notre pays et qu'une nouvelle configuration du système politique se forme dans notre pays », a dit le président Ilham Aliyev.