Le président Ilham Aliyev : Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, un coup dévastateur a été porté à la propagande menée au fil des années par l'Arménie

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Je pense que la conférence numéro un sur la sécurité au monde est la Conférence de Munich sur la sécurité. Je participe régulièrement à cette conférence aussi et chaque fois je fais connaître les réalités de l'Azerbaïdjan à un large public. En particulier, je transmets la position équitable de l'Azerbaïdjan et les aspects historiques concernant le conflit du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette fois-ci, une meilleure occasion s'est présentée et l'Azerbaïdjan a une nouvelle fois démontré sa supériorité sous les yeux du peuple azerbaïdjanais et de la communauté mondiale. Notre position équitable est prouvée par la vérité historique et est soutenue par les normes du droit international, a indiqué le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev dans ses vœux de Novrouz au peuple azerbaïdjanais.

« Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, un coup dévastateur a été porté à la propagande menée au fil des années par l'Arménie et la diaspora arménienne. Leur propagande a été presque détruite par les preuves, les faits historiques, les résolutions et les décisions prises par des organisations internationales. Je pense que ce coup bouleversant est la fin de la propagande arménienne. Le public de la Conférence de Munich sur la sécurité est assez large. Étant donné que les débats en direct des dirigeants de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie ont eu lieu pour la première fois, il n'est pas difficile d'imaginer que ces débats suscitaient un grand intérêt, et des millions de personnes ont pu les regarder en direct et après la diffusion. C'est pourquoi notre cause juste a été confirmée une nouvelle fois et le monde entier a revu que, comme je l’avais dit en direct en marge du Forum de Valdaï, le Karabagh, c'est l'Azerbaïdjan et signe d'exclamation », a précisé le chef de l’Etat.