Un milliard de manats alloués au Cabinet des ministres pour atténuer les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a signé ce jeudi un décret sur une série de mesures relatives à l'atténuation de l'impact négatif de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et des fluctuations sur le marché mondial de l'énergie et des actions, qui en découlent, sur l'économie de la République d'Azerbaïdjan, la stabilité macroéconomique, l'emploi et les entreprises.

Conformément au décret, un milliard de manats ont été alloués du budget de l'Etat 2020 de la République d'Azerbaïdjan au Cabinet des ministres pour le financement des mesures relatives à l'atténuation de l'impact négatif de la pandémie du nouveau coronavirus, qui se propage rapidement à travers le monde en 2020, et des fluctuations sur le marché mondial de l'énergie et des actions qui en découlent sur l'économie de la République d'Azerbaïdjan, la stabilité macroéconomique, l'emploi et les entreprises.