Le président Ilham Aliyev : Les citoyens devraient eux aussi comprendre leur responsabilité pour empêcher la propagation du coronavirus

Bakou, 20 mars, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a abordé la propagation de l'épidémie de coronavirus au monde dans ses vœux adressés au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de la fête de Novrouz.

Le président azerbaïdjanais a dit que le coronavirus est le problème numéro un de l'ordre du jour mondial.

« L'épidémie de Covid-19 a été déclarée comme une pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé et c'est l'Europe qui est l'épicentre de la pandémie. La propagation de l'épidémie démontre que même les pays développés sont incapables de l'empêcher. Il n'y a aucun médicament, ni vaccin contre ce virus et personne ne sait quand il sera fabriqué. Donc, dès le début, nous avons commencé à prendre des mesures pratiques pour freiner et empêcher la propagation de l'épidémie », a fait savoir Ilham Aliyev.

Le chef de l'Etat a dit que c'était une maladie sans précédent qui n'avait jamais été vue auparavant dans le monde et la vitesse de propagation de cette épidémie n'était pas connue.

« L'épidémie se propage largement en un ou deux jours dans un certain nombre de pays développés. Cela indique que le COVID-19 a une période d'accumulation et puis, il se propage largement. Parallèlement à toutes les mesures prises par l'Etat, les citoyens devraient, tout d'abord, eux aussi comprendre leur responsabilité afin de parvenir à empêcher la propagation de cette maladie. Si quelqu'un sent des symptômes du coronavirus, il doit consulter immédiatement un médecin, s'isoler, éviter de visiter les lieux publics ou d'assister à des événements de masse. Ces évènements ont déjà été annulés, mais il n'y a aucune exception à ce que des irresponsables agissent en violation des règles. Je tiens à avertir tout le monde que des mesures sérieuses seront prises, parce que c'est un défi national, c'est la santé de notre peuple, la sécurité de notre État. Si quelqu'un ne respecte pas les règles annoncées le 14 mars, se verra infliger une peine sérieuse », a déclaré le président Ilham Aliyev.