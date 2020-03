Le président azerbaïdjanais : Depuis le début de l'année, nos positions internationales se sont renforcées davantage

Bakou, 20 mars, AZERTAC

Depuis le début de l'année, nos positions internationales se sont renforcées encore davantage. Mes rencontres bilatérales avec les partenaires étrangers ont une fois de plus démontré que l'Azerbaïdjan est très respecté et notre politique est très approuvée, a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans ses vœux adressés aux Azerbaïdjanais à l'occasion de la fête de Novrouz.

« Dans le même temps, ma participation à des événements internationaux a renforcé davantage la position de notre pays. Comme vous le savez, le Forum économique mondial de Davos est le forum politique et économique numéro 1 au monde. Des élites politiques et commerciales du monde entier se réunissent à ce forum. Je participe à ce forum depuis de nombreuses années et chaque participation apporte à notre pays de nouveaux dividendes, à la fois politiques et économiques. Cette fois, j'ai été assuré une fois encore que les processus en cours en Azerbaïdjan suscitent un grand intérêt. Tous mes interlocuteurs mentionnaient que l'Azerbaïdjan est un pays stable et qu'aujourd'hui le maintien de la stabilité dans la région instable, dans un monde instable, demande une grande capacité et une compétence politique », a précisé le président de la République.

Le chef de l'Etat a marqué qu'en raison de la stabilité, l'investissement en Azerbaïdjan était également assuré. Il a fait savoir que le pays avait attiré l'an dernier 13,5 milliards de dollars d'investissement et des documents pertinents relatifs à 440 millions de dollars d'investissements étrangers dans les énergies renouvelables avaient été signés en janvier dernier. « En général, notre présence au Forum économique mondial de Davos a été très fructueuse. C'est en Azerbaïdjan que sera établi le centre pour la Quatrième révolution industrielle du Forum économique mondial de Davos. Le centre couvrira l'espace Caucase-Asie centrale et un document pertinent a été signé. Cela démontre à nouveau nos positions fortes », a-t-il souligné.