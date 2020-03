La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a présenté ses vœux de Novrouz au peuple azerbaïdjanais

Bakou, 20 mars, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a présenté, sur son compte Instagram officiel, ses vœux de Nobvrouz au peuple azerbaïdjanais.

« Chers compatriotes,

Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour vos sincères félicitations et vos vœux à l'occasion de la fête de Novrouz. Je félicite sincèrement tout notre peuple pour cette fête et souhaite à tous bonne santé, bonheur et bonne humeur ! », lit-on dans le message de félicitations de la première vice-présidente.