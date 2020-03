Coronavirus : près de dix mille Azerbaïdjanais rapatriés par l'Etat

Bakou, 23 mars, AZERTAC

En raison de la pandémie de coronavirus, la plupart des vols internationaux ont été suspendus, les frontières interétatiques ont été fermées et les pays sont entrés en quarantaine spéciale et en état d'urgence. En conséquence, des centaines de milliers de passagers dans le monde ont dû séjourner dans différents pays. La fermeture de l'espace aérien par de nombreux États a rendu difficile l'obtention d'autorisations de vol.

La République d'Azerbaïdjan a organisé le retour de près de 10 000 citoyens azerbaïdjanais en voyage en Iran, en Italie, en Turquie, en Hongrie, au Bélarus, en Russie et dans d'autres pays via des vols charters spéciaux de l'Air Azerbaïdjan et d'autres moyens de transport, a-t-on appris auprès du Quartier général.

Il a été souligné que pour lutter contre la propagation du COVID-19, les citoyens rapatriés subissent un examen médical et sont placés en quarantaine pendant 14 à 21 jours aux frais de l'État.