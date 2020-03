La Fondation Heydar Aliyev fait un don d'un demi-million de manats au Fonds de soutien à la lutte contre le coronavirus

Bakou, 25 mars, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev a fait un don de 500 000 manats au Fonds de soutien à la lutte contre le coronavirus pour contribuer aux mesures prises par le gouvernement en vue d'empêcher la propagation du coronavirus en Azerbaïdjan.

La Fondation Heydar Aliyev a également apporté un soutien à ses bénéficiaires dans le domaine de la lutte contre les coronavirus.

Sur les instructions de Mehriban Aliyeva, première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, la Fondation a fourni des désinfectants, des masques et d'autres accessoires médiaux aux écoles maternelles, orphelinats et internats de Bakou et des régions azerbaïdjanaises, les institutions de services sociaux pour les personnes ayant atteint l'âge de la retraite, le Centre de neuropsychologie pour enfants, ainsi que les établissements sociaux de neuropsychologie à Bakou et dans les régions. Ces institutions ont été désinfectées. La Fondation a également fourni un soutien organisationnel pour l'observation du régime de confinement et des règles du Quartier général relevant du Cabinet des ministres.