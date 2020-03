Une entreprise de Goussar produit 25 à 30 mille litres d'alcool médical chaque jour

Goussar, 26 mars, AZERTAC

En raison de la menace de propagation du coronavirus, la demande mondiale de certains médicaments, alcool médical et masques a augmenté. Les observations montrent qu'il existe déjà une pénurie d'alcool médical dans un certain nombre de pays. Afin de répondre à cette demande, sur recommandation du ministère de l'Économie, la production d'alcool médical a été lancée dans l'usine « Rus-Azeri Spirts » à Goussar. Environ 100 mille litres d'alcool médical ont été envoyés aux pharmacies de Bakou et des régions depuis le début de la production.

L'entreprise est passée à un mode de fonctionnement intensifié, en tenant compte des besoins et le processus de production dure 24 heures. Des travailleurs supplémentaires ont été embauchés à l'usine pour augmenter la capacité de production. À l'heure actuelle, la capacité de production quotidienne de l'usine atteint 25 à 30 mille litres, ce qui permet de répondre à la demande d'alcool médical en Azerbaïdjan, a fait savoir le directeur de l'usine, Anar Godjaïev.