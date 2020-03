Coronavirus : 43 nouveaux cas enregistrés en Azerbaïdjan

Bakou, 27 mars, AZERTAC

Quarante-trois nouveaux cas de contamination au coronavirus (COVID-19) ont été enregistrés en République Azerbaïdjan, a-t-on appris auprès du Quartier général chargé de la lutte contre le coronavirus près le Cabinet des ministres azerbaïdjanais.

L'Azerbaïdjan compte actuellement 147 personnes contaminées hospitalisées, dont 6 sont dans un état grave, 11 dans un état modéré et les autres dans un état stable. Toutes les mesures nécessaires se poursuivent pour le traitement des personnes contaminées.

Des mesures appropriées sont effectuées dans le pays pour détecter les cas de contamination en matière d'examen des 3485 personnes mises en quarantaine.

Les citoyens sont appelés à respecter les mesures de confinement, à restreindre au minimum le contact avec l'autrui, à ne pas se rassembler dans les lieux très fréquentés et à respecter strictement les mesures préventives. Pour empêcher la propagation de l'infection à coronavirus, chacun doit se conformer strictement aux règles d'hygiène, aux exigences et recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du Quartier général chargé de la lutte contre le coronavirus mis en place auprès du Cabinet des ministres azerbaïdjanais.

Il est à noter qu'une quarantaine spéciale a été déclarée du 24 mars au 20 avril en République d'Azerbaïdjan en vue de restreindre la propagation du coronavirus et de prévenir ses conséquences négatives éventuelles.