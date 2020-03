Le président Ilham Aliyev participe à l'inauguration d'un établissement de santé à Bakou

Bakou, 28 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé, samedi 28 mars, à l'inauguration de l'établissement de santé « Nouvelle clinique » à Bakou.

Le président du Conseil d'administration de l'Union de gestion des unités territoriales médicales, Ramin Baïramly, a informé le chef de l'Etat des conditions mises en place dans l'établissement médical.

Il a été souligné que la Nouvelle clinique recevrait provisoirement les malades infectés au coronavirus et avec des symptômes graves. L'établissement médical offre une capacité de 575 lits et compte plus de 1500 médecins et infirmiers.

Après avoir pris connaissance des conditions créées dans la Nouvelle clinique, le président de la République a rencontré le personnel médical.