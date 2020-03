Le conseiller d'État chinois : L'Azerbaïdjan prend des mesures actives pour empêcher l'épidémie

Bakou, 28 mars, AZERTAC

Le conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, a adressé un télégramme au ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Elmar Mammadyarov.

Dans le télégramme, Wang Yi indique que le côté azerbaïdjanais a apporté un fort soutien à la Chine dans la lutte contre le nouveau coronavirus depuis l'apparition de l'épidémie et à cet égard il a exprimé la profonde gratitude de la Chine.

Notant que la nouvelle épidémie de coronavirus se propage progressivement à l'échelle mondiale et que le nombre de cas confirmés en Azerbaïdjan augmente, Wang Yi a exprimé ses condoléances au peuple azerbaïdjanais ami au nom du ministère chinois des Affaires étrangères et en son nom propre et a souhaité un prompt rétablissement à tous les malades.

Dans le télégramme, il est noté que la Chine et l'Azerbaïdjan sont des amis proches et de bons partenaires. La partie azerbaïdjanaise prend des mesures actives pour empêcher l'épidémie et contrôler sa propagation. À cette fin, la Chine est prête à fournir de l'aide dans la mesure de ses capacités et à entretenir une liaison étroite avec la partie azerbaïdjanaise concernant la situation épidémique, les expériences de prévention et de contrôle, ainsi que le traitement médical.

« Nous pensons que la partie azerbaïdjanaise éliminera l'épidémie dans le plus bref délai et les relations sino-azerbaïdjanaises entameront un développement nouveau et plus important », lit-on dans le télégramme.