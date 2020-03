Coronavirus : l'Azerbaïdjan a enregistré 64 nouveaux cas en 24 heures

Bakou, 30 mars, AZERTAC

Malgré les mesures préventives prises dans le monde entier contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), devenu un problème global, les efforts d'empêcher la pandémie et d'atténuer au minimum ses effets négatifs n'ont pas encore donné de résultats.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 640 000 personnes ont été infectées et plus de 30 000 personnes sont décédées du coronavirus dans 203 pays au 30 mars 2020.

Soixante-quatre nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés en 24 heures en République Azerbaïdjan. 3 personnes d'entre ces nouveaux contaminés sont dans un état grave, 11 personnes dans un état modéré et les autres dans un état stable, rapporte dans un communiqué le Quartier général chargé de la lutte contre le coronavirus près le Cabinet des ministres azerbaïdjanais.

Dans le même temps, 11 autres personnes infectées au coronavirus sont sorties guéries de l'hôpital.

En général, l'Azerbaïdjan a enregistré 273 cas de contamination. 26 personnes contaminées sont sorties guéries de l'hôpital, 4 personnes sont décédées, 243 personnes sont placées sous surveillance médicale.

Des mesures appropriées sont effectuées dans le pays pour faire subir un examen médical aux 4085 personnes mises en quarantaine.

Environ 30 mille tests ont été effectués durant la période écoulée.

Les citoyens sont appelés à respecter les mesures de confinement, à restreindre au minimum le contact avec l'autrui, à ne pas se rassembler dans les lieux très fréquentés et à respecter strictement les mesures préventives. Pour empêcher la propagation de l'infection à coronavirus, chacun doit se conformer strictement aux règles d'hygiène, aux exigences et recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du Quartier général chargé de la lutte contre le coronavirus mis en place auprès du Cabinet des ministres azerbaïdjanais.