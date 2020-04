Le Directeur général de l'OMS apprécie la politique du président azerbaïdjanais en matière de réduction de l'impact du COVID-19

Bakou, 1er avril, AZERTAC

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Ghebreyesus, a adressé un message sincère au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et aux leaders d'une série d'autres pays.

Le Directeur général de l'OMS apprécie la politique menée par le président azerbaïdjanais et les mesures prises pour réduire la propagation et l'impact de la pandémie de COVID-19.

Tedros Ghebreyesus a appelé la communauté internationale à prendre un certain nombre de mesures fondamentales.

À cet égard, il convient de noter que les propositions de l'OMS, le plus grand organisme dans le domaine de la santé, font partie des mesures prises jusqu'à ce jour sous la direction du président Ilham Aliyev. La mise en œuvre en Azerbaïdjan, depuis longtemps, des étapes proposées dans la lettre, confirme une fois de plus la convenance de la lutte contre le coronavirus dans notre pays. En ce sens, la politique menée en Azerbaïdjan peut être un exemple pour un certain nombre de pays.

L'Azerbaïdjan a réagi très rapidement à la propagation de l'infection. Un quartier général a été créé auprès de l'égide du Cabinet des ministres, la coordination entre les organismes publics a été assurée, l'importance des mesures telles que la distance sociale pour se protéger contre l'infection a été expliquée à la population, les frontières terrestres ont été fermées, les vols ont été fortement réduits, les écoles, les jardins d'enfants et les universités ont été fermés, des règles restrictives sont entrées en vigueur, un régime de confinement a été appliqué dans le pays. Plus de 10 hôpitaux du pays sont destinés à recevoir des malades infectés par le coronavirus.

Afin de réduire les dommages économiques et sociales du COVID-19, 1 milliard de manats ont été alloués par un décret présidentiel. En outre, le Fonds de soutien à la lutte contre le coronavirus a été fondé dans le pays. Il convient de noter que financer entièrement ce fonds n'était pas du tout un problème pour l'Etat. Ce Fonds a permis à tous les citoyens azerbaïdjanais de faire preuve de solidarité entre eux et avec leur pays en ces moments difficiles, ce qui constitue un exemple positif.

L'Azerbaïdjan coopère depuis les premiers jours avec l'OMS dans la lutte contre le COVID-19 et a invité ses experts dans le pays. Les recommandations contenues dans le rapport de la mission sont prises en compte par les organismes publics compétents. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan a fait preuve de solidarité mondiale et a apporté une aide financière volontaire à l'OMS dans la lutte mondiale contre le coronavirus.