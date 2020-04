Le ministère moldave des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne juge illégitimes les « élections » tenues au Haut-Karabagh

Chisinau, 2 avril, AZERTAC

Le ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne de la Moldavie a fait une déclaration condamnant les soi-disant élections tenus le 31 mars dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan.

Chisinau juge illégitimes ces soi-disant élections et déclare qu'elles sont contraires au droit international, ainsi qu'à la Charte des Nations Unies, à l'Acte final d'Helsinki. Il est indiqué que ces « élections » n'ont aucun fondement juridique.

La Moldavie déclare une fois de plus qu'elle soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan au sein de ses frontières internationalement reconnues et est en faveur du règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh dans le cadre du Groupe de Minsk de l'OSCE.