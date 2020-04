Coronavirus : le monde s'approche d'un million de cas

Bakou, 2 avril, AZERTAC

Le nombre de personnes contaminées au coronavirus dans le monde approche le million.

Jusqu'à présent, 938 370 personnes dans le monde étaient testées positives pour le COVID-19, 47 286 décès ont été enregistrés et le nombre de ceux qui se sont rétablis a atteint 195 371.

Les États-Unis se classent au premier rang mondial pour le nombre d'infections confirmées. 215 417 personnes ont été contaminées au coronavirus et 5 116 personnes sont décédées.

En Europe, l'Italie occupe toujours le premier rang en termes de nombre des contaminés et de décès - 110 574 infections et 13 155 décès. Il y a eu 102 136 infections et 9 053 décès en Espagne, 73 522 infections et 872 décès en Allemagne, 56 989 infections et 4 032 décès en France, 29 842 infections et 2 356 décès au Royaume-Uni.

En Chine continentale, 81 589 personnes ont été contaminées et 3 318 personnes sont décédées jusqu'à présent.

L'Iran est l'un des pays où le virus est le plus répandu. Selon les données officielles, 47 593 personnes y ont été testées positives et le nombre de morts y a atteint 3 036.