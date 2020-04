Le Texas et la Floride pourraient être les prochains «points chauds» pour la propagation du coronavirus

Washington, 3 avril, AZERTAC

La pandémie de COVID-19 se propage rapidement aux États-Unis. Selon les données publiées par l'Université Johns Hopkins, 100 mille nouveaux cas de contamination ont été enregistrés aux États-Unis cette semaine seulement.

La Floride et le Texas devraient être les prochains «points chauds» pour le coronavirus après Washington, la Californie et New York. Selon les données pour jeudi, 245 000 infections par le coronavirus et 6 070 décès ont été enregistrés aux États-Unis.