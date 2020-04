Un portail moldave parle de l’occupation de la région azerbaïdjanaise de Kelbedjer par l’Arménie

Chisinau, 3 avril, AZERTAC

Le portail d’information moldave tribuna.md a publié un article sur l’occupation de la région azerbaïdjanaise de Kelbedjer par l’Arménie le 2 avril 1993.

Le journaliste moldave donne aux lecteurs des informations détaillées sur la région de Kelbedjer. Il indique qu’à la suite de l'occupation de la région de Kelbedjer, qui compte environ 70 000 habitants, 511 personnes ont été tuées, 321 personnes ont été portées disparues et prises en otage, et plus de 53 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs terres ancestrales.

Kəlbəcərin tarixi haqqında yazan müəllif, həmçinin orada mövcud olan tarixi-mədəni abidələrin ermənilər tərəfindən dağıdıldığını qeyd edir.

L’auteur souligne que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 822 qui exige le retrait immédiat et sans réserve de toutes les troupes de la région de Kelbedjer et de toutes les autres régions occupées de l’Azerbaïdjan. Mais, la demande de ladite résolution n’a été accomplie jusqu'à présent.

Abordant l'histoire de Kelbedjer, l'auteur note également que les monuments historiques et culturels existant dans la région azerbaïdjanaise étaient détruits par les Arméniens.