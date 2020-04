L’ennemi ne cesse pas ses provocations à la frontière azerbaïdjano-arménienne

Bakou, 3 avril, AZERTAC

L’ennemi ne cesse pas ses provocations à la frontière de la République d’Azerbaïdjan avec l’Arménie.

Les postes des gardes-frontières azerbaïdjanais situées dans et non loin du village de Bala Djafarli de la région de Gazakh ont subi le 3 avril, à partir de 04h30, des tirs intensifs des unités militaires arméniennes, qui usaient des mitrailleuses de gros calibre et des fusils de précision, depuis leurs positions situées non loin du village d’Aïguéovit de la région d’Idjevan de l'Arménie, a rapporté dans un communiqué le Service national de protection des frontières.

La provocation de l’ennemi a été empêchée, les positions des forces armées de l’Arménie ont été réduites au silence.