La communauté mondiale ne reconnaît en aucun cas les soi-disant élections tenues au Haut-Karabagh

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Une trentaine d’Etats et organisations internationales se sont exprimées sur les soi-disant élections tenues au Haut-Karabagh, la région occupée de la République d’Azerbaïdjan.

Ces États et organisations internationales, dont l'OSCE, l'Union européenne, le Parlement européen, l'Organisation de la coopération islamique, l'OTAN, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, le Conseil de coopération des États turcophones et GUAM, ont déclaré que lesdites élections étaient considérées comme illégales et illégitimes.

La communauté mondiale a déclaré qu'elle ne reconnaissait en aucun cas ces élections. Ces soi-disant élections ne peuvent pas déterminer les résultats du règlement du conflit du Haut-Karabagh. Même des pays comme le Canada et l'Australie ont non seulement déclaré ne pas reconnaître les « élections », mais aussi ont exprimé leur soutien à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Donc, un nouveau show électoral de l'Arménie a fait faillite.