Istanbul, l'épicentre du COVID-19 en Turquie

Istanbul, 4 avril, AZERTAC

Istanbul, Izmir, Ankara, Konya et Kocaeli sont les villes où le risque de coronavirus est le plus élevé en Turquie. Ainsi, la plupart des 20 921 patients infectés par le coronavirus récemment enregistrés dans le pays se trouvent dans ces villes. Le plus grand nombre de contamination a été enregistré à Istanbul avec 12 231 personnes.

La plupart des décès dus à la maladie se sont produits dans ces villes. Parmi les personnes infectées par le coronavirus 210 sont décédées à Istanbul, 27 à Izmir et 14 à Kocaeli.