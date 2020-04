Coronavirus en Ukraine : 1096 contaminés, 28 décès

Kiev, 4 avril, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus en Ukraine a atteint 1 096, dont 78 enfants. Le plus grand nombre de contamination a été enregistré à Kiev, indique un communiqué du ministère ukrainien de la Santé.

En Ukraine, 60% des personnes infectées par le coronavirus ont entre 30 et 59 ans et 20,7% entre 60 et 100 ans. L'état d'urgence a été déclaré dans 15 régions d'Ukraine en raison du coronavirus. Le nombre des morts de cette maladie a atteint 28, dont 9 hommes et 19 femmes.