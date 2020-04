La Suisse enregistre plus de 20 mille contaminés au COVID-19

Bern, 4 avril, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans la Confédération suisse a dépassé les 20 000 et a atteint 20 278 dans la matinée du 4 avril, selon un communiqué du département fédéral de la Santé.

Parmi les 26 cantons du pays, le nombre le plus élevé de cas a été enregistré dans les cantons limitrophes de l'Italie, en particulier dans les cantons du Tessin, de Genève, de Vaadt et de Bâle. Parmi les personnes infectées, 2 272 sont hospitalisées et d'autres sont traitées à domicile. 61% des patients hospitalisés sont des hommes et 39% des femmes.