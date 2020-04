Une nouvelle vidéo du Centre des médias de Bakou

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Compte tenu de l'augmentation rapide des cas de contamination au COVID-19 dans le monde et de l'actualité du problème, le Centre des médias de Bakou présente une nouvelle vidéo dans le cadre de sa responsabilité sociale.

Dans la vidéo, il est recommandé de ne pas quitter la maison à moins qu'il y ait un besoin sérieux et de poursuivre des études, de travailler à domicile via Internet et d'autres ressources nécessaires. Afin de réduire le risque d'infection, il est important de respecter strictement les règles du confinement et de rester à la maison.