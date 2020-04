Le nombre de touristes venus en Azerbaïdjan en janvier-février 2020 rendu public

Bakou, 4 avril, AZERTAC

En janvier-février 2020, 426,1 mille étrangers et apatrides sont venus en Azerbaïdjan provenant de 149 pays, soit 17,0% de plus qu'au cours de la même période de l'année passée.

Selon le Comité national des Statistiques, 28,7% des visiteurs provenaient de la Fédération de Russie, 28,7% de la Géorgie, 11,2% de la Turquie, 6,2% de l'Iran, 2,6% de l'Arabie saoudien, 2,6% de l'Inde, 1,8% des Émirats arabes unis, 1,8% de l'Ukraine, 1,6% du Koweït, 1,5% du Pakistan, 1,4% du Kazakhstan, 1,1% du Turkménistan, 1,1% de l'Irak, 0,9% du Royaume-Uni, 8% d'Israël et de l'Ouzbékistan, 7,1% ont été des ressortissants d'autres pays et 0,1% étaient des apatrides. 72,3% des visiteurs ont été des hommes et 27,7% des femmes.

Au cours de cette période, la plus forte augmentation du nombre de visiteurs a été enregistrée parmi les citoyens de l'Arabie saoudite (3,3 fois), d'Israël (2,3 fois), de Hongrie (2,0 fois), de l'Inde (1,8 fois), du Koweït (1,5 fois), de Bahreïn(1,5 fois), du Bélarus (35,5%), de la Moldavie (30,7%), du Kazakhstan (27,7%), de l'Ouzbékistan (26,2%), de l'Iran (24,9%), de la Russie ( 21,7%), de l'Allemagne (20,4%), de l'Ukraine (18,3%) et du Pakistan (17,4%).

En général, le nombre d'arrivées en provenance des États membres de l'UE a augmenté de 5,7% à 12,2 milliers, le nombre d'arrivées des pays de la CEI a augmenté de 21,2% à 147,7 milliers, le nombre d'arrivées des pays du Golfe a augmenté de 17,4% à 62,2 milliers.