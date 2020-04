Les pays du Mouvement des non-alignés ne reconnaissent par les « élections » tenues au Haut-Karabagh

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Le Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés a publié une déclaration sur les soi-disant élections organisées dans les territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan, a rapporté dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Le Mouvement des non-alignés, la deuxième plateforme politique la plus impôrtante après l'ONU et regroupant 120 pays, a souligné l’inadmissibilité de l'acquisition d’un territoire par la force et a déclaré que la situation établie suite à l'occupation des territoires azerbaïdjanais ne serait reconnue comme légale par aucun pays.

À cet égard, les États membres du Mouvement des non-alignés ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas les soi-disant élections tenues dans la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh le 31 mars et les considéraient comme illégales.

En conclusion, se référant à l’alinéa 662 de l'Acte final du Sommet de Bakou, le Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés a réitéré son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan au sein des frontières internationalement reconnues et au règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.