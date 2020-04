Les mesures de confinement durcies en Ukraine

Kiev, 6 avril, AZERTAC

Dès aujourd'hui, les mesures de confinement sont durcies en Ukraine.

Des personnes sans masque et respirateur, plus de 10 personnes participant à des événements culturels, sportifs et religieux seront condamnées à une amende.

Rappelons que la période de confinement renforcé durera jusqu'au 24 avril.