Le président Ilham Aliyev : Les nouvelles mesures de confinement visent à empêcher la propagation du coronavirus en Azerbaïdjan

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Les nouvelles règles de confinement, entrées en vigueur le 5 avril, ont un objectif: empêcher la propagation du coronavirus en Azerbaïdjan. Les décisions et les nouvelles règles adoptées de temps à autre jusqu'au 5 avril servent cet objectif. J'ai déclaré à plusieurs reprises que nous avons fait preuve à la fois d'unité nationale et de solidarité et que nous devons faire preuve de responsabilité. Cependant, dans la situation actuelle, compte tenu des règles entrées en vigueur après le 5 avril, les citoyens doivent faire preuve de discipline. Parce que des mesures sérieuses sont prévues contre ceux qui enfreignent ces règles, et ces mesures ont déjà été établies, a indiqué le président Ilham Aliyev dans son appel au peuple azerbaïdjanais.

Le président de la République s'est dit convaincu que les citoyens respecteraient pleinement ces règles, ainsi la maladie ne se propagerait pas et on pourrait sortir de cette situation avec un minimum de perte.