Le président Ilham Aliyev : Grâce aux mesures préventives, le coronavirus n'est pas très répandu en Azerbaïdjan

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Grâce aux mesures préventives, le coronavirus n'est pas très répandu en Azerbaïdjan. Des centaines de personnes meurent chaque jour dans les pays développés du monde et aucun système de santé national ne peut organiser pleinement le traitement de ces patients en croissance. Cela devrait également être une leçon pour nous, a dit le président Ilham Aliyev dans son appel au peuple azerbaïdjanais lors de l'inauguration de l'atelier de fabrication de masques médicaux créé dans le Parc industriel chimique de Soumgaït, ce lundi 6 avril.

Soulignant que les mesures préventives prises en Azerbaïdjan visent à protéger la vie et la santé des personnes et à empêcher la propagation de cette maladie dans le pays, le chef de l'État a déclaré: «Toutes les mesures prises jusqu'à présent ont porté leurs fruits. Il suffit de dire que 45 000 tests ont été effectués jusqu'à présent en Azerbaïdjan. Diverses ressources Internet montrent désormais le nombre de patients et de décès dans tous les pays, ainsi que le nombre de tests effectués. Tout le monde peut visiter ces sites, l'Azerbaïdjan est l'un des principaux pays au monde à avoir passé tant de tests. Cela nous a permis de diagnostiquer la maladie, de fournir des soins médicaux d'urgence aux personnes malades et en même temps, de nous protéger contre cette maladie. Ainsi, la prise de mesures préventives a montré son efficacité ».