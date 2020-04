Le président Ilham Aliyev gracie 176 détenus âgés de plus de 65 ans

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a signé, le 6 avril 2020, un décret de grâce collective concernant une série de personnes détenues.

Ce décret a été signé après avoir examiné les demandes de grâce des personnes détenues âgées de plus de 65 ans pour leur âge et leur santé en raison de la propagation du coronavirus à travers le monde, et des membres de leurs familles adressées au président de la République, en tenant compte de l'état de santé des détenus, de leur comportement en prison et en se basant sur les principes d'humanisme.

Conformément au décret présidentiel, 176 détenus âgés de plus de 65 ans ont été libérées avant la fin de leur peine.