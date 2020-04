L'exécution du décret de grâce collective du président Ilham Aliyev concernant une série de détenus est lancée VIDEO

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Le Service pénitentiaire du Ministère de la Justice s'est mis, ce mardi 7 avril, à l'exécution du décret de grâce collective concernant un certain nombre de personnes détenues, signé ce lundi par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Les détenus graciés ont exprimé leur gratitude au président Ilham Aliyev et à la première vice-présidente Mehriban Aliyeva pour leur humanisme, leur politique de la pitié et le décret de grâce collective.

Il est à noter que selon ledit décret du président de la République 176 détenus âgés de plus de 65 ans ont été libérées avant la fin de leur peine. Le chef de l'Etat avait signé ce décret après avoir examiné les demandes de grâce des personnes détenues âgées de plus de 65 ans pour leur âge et leur santé en raison de la propagation du coronavirus à travers le monde, et des membres de leurs familles adressées au président de la République, en tenant compte de l'état de santé des détenus, de leur comportement en prison et en se basant sur les principes d'humanisme.