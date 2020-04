Quinze puits subartésiens seront forés dans la région de Samoukh

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a signé, mercredi 8 avril, un décret sur les mesures supplémentaires relatives à l'amélioration de l'approvisionnement en eau d'irrigation des champs de culture et à la satisfaction du besoin de la population en eau potable dans la région de Samoukh .

Conformément décret présidentiel, 1,05 million de manats ont été alloués de la somme prévue pour les coûts d'investissement dans le budget de l'Etat de 2020 de la République d'Azerbaïdjan à la Société anonyme ouverte de Bonification des terres et de Ressources en eau pour la conception et le forage de 15 puits subartésiens en vue d'améliorer l'approvisionnement en eau d'irrigation des champs de culture et de satisfaire le besoin de la population en eau potable dans 13 villages peuplés de 35078 habitants de la région de Samoukh .