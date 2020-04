Le destin de Formule 1 prévu 2020

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Malgré la pandémie de coronavirus, la saison 2020 du Championnat du monde de Formule 1 se déroulera au cours de l'année courante, a dit Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Le calendrier du championnat comprenait 22 étapes, mais le Grand Prix de Monaco a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, ainsi que les étapes de l'Australie, de Bahreïn, du Vietnam, des Pays-Bas, de la Chine, de l'Espagne, de l'Azerbaïdjan et du Canada ont été reportées indéfiniment. Le Grand Prix de France, prévu du 26 au 28 juin, est actuellement le premier du calendrier.

« Dès que nous serons sûrs qu'il est possible de commencer le championnat, nous organiserons trois étapes chaque mois. Si nous commençons en juillet-août, nous aurons six mois jusqu'en décembre et trois étapes chaque mois », a ajouté Jean Todt.

Selon Todt, il est peu probable qu'une partie des étapes de la saison 2020 se déroule en 2021.