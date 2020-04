Le directeur général de l'OMS : La coopération de l'Azerbaïdjan et du Conseil turc avec nous est un exemple de coopération sans frontières

Bakou, 10 avril, AZERTAC

« Cher président Ilham Aliyev, j'ai vraiment été témoin de votre dévouement à votre travail lors de ma visite en Azerbaïdjan. En saisissant cette occasion je voudrais l'admettre. Merci de l'hospitalité que vous m'avez réservée lors de ma visite », a dit Tedros, Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, joignant depuis Genève le sommet du Conseil turc tenu par visioconférence à l'initiative du président azerbaïdjanais et président de l'Organisation de coopération des Etats turcophones, Ilham Alyev.

Le directeur général de l'OMS a souligné que le COVID-19 s'était vraiment propagé à l'échelle mondiale.

« Vous et votre Conseil entretenez une étroite coopération avec nous. Cette coopération couvre la capacité hospitalière, l'aide humanitaire, les tests, l'échange de connaissances scientifiques et techniques, l'assistance médicale et technique. C'est un exemple de coopération sans frontières. Nous en avons besoin pour lutter efficacement contre la pandémie », a estimé le directeur général de l'OMS.