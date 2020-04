Le COVID-19 au Royaume-Uni : le bilan s'alourdit à 8958 morts

Londres, 11 avril, AZERTAC

Le nombre de décédés du coronavirus au Royaume-Uni a augmenté de 980 en 24 heures,portant le bilan à 8 958 décès. C'est un chiffre record jusqu'ici.

Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé Matt Hancock a appelé les gens à ne pas fréquenter des parcs et des plages et à rester chez eux. Informant sur la santé du Premier ministre Boris Johnson, Hancock a déclaré que son état s'était amélioré et qu'il avait commencé à faire de courtes promenades à l'hôpital.