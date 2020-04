Les paroles manuscrites de « Hey Jude » des Beatles aux enchères

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Les paroles manuscrites de « Hey Jude » des Beatles écrites par Paul McCartney se sont vendues 910 000 dollars aux enchères Julien aux États-Unis. Le prix initial du lot a été estimé à 160-180 milliers de dollars, selon le site de Julien's Auctions.

Paul McCartney a dédié la chanson « Hey Jude » en 1968 au fils de John Lennon, Juliana, pour réconforter le divorce de ses parents. En conséquence, la chanson a remporté un Grammy Award en 1989 dans les nominations « Record of the Year » et « Song of the Year ».