La pandémie de coronavirus en Moldavie

Chisinau, 15 avril, AZERTAC

Six personnes sont mortes du coronavirus dans une journée en Moldavie. Le nombre de décès enregistrés jusqu'à présent a atteint 40.

Selon le ministère moldave de la Sante, plus de 1800 personnes ont été infectées par le COVID-19. La capitale Chisinau est la plus touchée par le virus – plus de 500 contaminés.

Près de 140 patients se sont rétablis et environ 9 mille personnes ont été testées jusqu'à présent en Moldavie.