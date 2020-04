Plus de 110 mille emplois sont rouverts en Italie

Rome, 15 avril, AZERTAC

Suite à la décision du gouvernement italien d'assouplir les mesures de confinement, plus de 110 mille emplois ont repris leurs activités.

La deuxième phase des mesures d'atténuation, qui a commencé avec la réouverture des magasins de livres, de papeterie et de vêtements pour enfants, sera mise en œuvre le 4 mai. Selon le Premier ministre italien Giuseppe Conte lors d'une récente réunion, la nouvelle phase prévoit la restauration de la libre circulation des personnes et l'ouverture d'usines de textiles et de meubles. Les tribunaux seront rouverts le 11 mai, les restaurants et bars le 18 mai et les salons de coiffure le 31 mai. Le championnat de football du pays reprendra le 31 mai. Les écoles rouvriront très probablement en septembre.