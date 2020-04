La Journée internationale des monuments et des sites 2020 sera célébrée autrement

Bakou, 15 avril, AZERTAC

En 1982, l'UNESCO a désigné le 18 avril comme étant la Journée internationale des monuments et des sites.

Chaque année, à l'occasion de la Journée internationale des monuments et des sites, le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) propose un thème pour les célébrations et les activités organisées par ses Comités, membres et partenaires.

La Journée internationale des monuments et des sites 2020 invite les participants à explorer l'idée du partage - et ses contrepoints, contestations et résistances - en relation avec les cultures, le patrimoine et la responsabilité.

Compte tenu de l'épidémie mondiale de COVID-19 et des mesures de confinement appliquées dans différents pays du monde, l'ICOMOS encourage à célébrer la Journée internationale des monuments et des sites conformément aux instructions des autorités locales et nationales afin d'assurer la sécurité des participants.