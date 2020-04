La première vice-présidente Mehriban Aliyeva exprime sa gratitude à la Turquie pour l'illumination de la tour Atakule aux couleurs du drapeau azerbaïdjanais

Bakou, 15 avril, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a exprimé sur son compte Instagram officiel sa gratitude à la Turquie pour l'illumination de la tour Atakule, à Ankara, aux couleurs du drapeau de la République d'Azerbaïdjan.

« J'exprime ma profonde gratitude à la Turquie, pays frère. Nos pays sont toujours proches l'un de l'autre, et pendant les jours heureux et pendant les jours difficiles. Telle est notre unité, notre force. Je souhaite une bonne santé à nos peuples, la paix et la prospérité à nos pays. Que Dieu protège notre monde ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.