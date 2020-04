Mehriban Aliyeva remercie ceux qui ont rejoint la campagne de don du sang lancée par la Fondation Heydar Aliyev

Bakou, 16 avril, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur son compte Instagram officiel une publication pour remercier ceux qui avaient rejoint volontairement la campagne de don du sang lancée par la Fondation Heydar Aliyev.

« L'une des meilleures particularités des Azerbaïdjanais est qu'ils sont toujours prêts à s'entraider en faisant preuve d'unité et de solidarité et surmontent ensemble, main dans la main, les difficultés et épreuves. La participation volontaire de nos nombreux concitoyens à la campagne de don du sang lancée par la Fondation Heydar Aliyev pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies héréditaires du sang, en particulier de thalassémie, l'a confirmé une fois de plus. J'exprime ma profonde gratitude à tous ceux qui ont rejoint cette noble initiative. Je souhaite une excellente santé à tous. Que nombreuses soient les bonnes actions ! Que Dieu vous protège ! », lit-on dans la publication partagée.