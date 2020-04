31 mille tonnes de polyéthylène exportées depuis l'Azerbaïdjan en trois mois

Bakou, 16 avril, AZERTAC

31 mille tonnes de polyéthylène ont été exportées depuis l'Azerbaïdjan au cours du premier trimestre de l'année courante. La valeur de ces exportations de polyéthylène en trois mois s'est chiffrée à 21 millions 493 mille dollars américains, a-t-on appris auprès du Comité national des Douanes.

Il est à noter qu'une usine de production de polyéthylène à haute densité avait été construite dans le cadre du projet « SOCAR Polymère » au Parc de l'industrie chimique de Soumgaït. L'usine a une capacité de production de 330 tonnes par jour et de 120 000 tonnes par an. Vingt-cinq pour cent de la production est destiné au marché intérieur et 75 pour cent à l'exportation.